Mezi VyVolenými jsou tři kamarádi

Kamarádi VyVoleného Saši, Robin a Martin, si nadšení z jeho postupu rozhodně nenechávali pro sebe. "To víte, že jsem rád. Konečně jsem se ho zbavil!" Říká se smíchem Robin. "Jestli vyhraje, tak nám slíbil party na lodi na Vltavě, dodává a zase křičí Sašovo jméno.

Podle Robina si Saša asi neporozumí s Reginou. "Ne, že by se mu nelíbila, ale jde o to chování," vysvětluje. "Taky si myslím, že by s Petrem mohli být sokové." Na otázku, jestli se Saša třeba bude chtít prát, ale odpovídá, že leda v sebeobraně.

Sašova sestra Veronika čekala na rozloučení s bratrem před vilou. "Já teda věřím, že se odtamtud lidi vrátěj úplně jiný," říká a Saša během toho mizí ve vile. Moderátorovi Vlastíkovi však na stejnou otázku odpověděla něco jiného.

Zajímavé je, že se VyVolenými stali tři kamarádi. "No nejvíc se určitě těší na Vladka a Wendy. Vím, že s Vladkem byl na obědě. A s Wendy se z Prahy taky zná," práskla Veronika na svého bratra.

Sašova maminka si s účastí svého syna v soutěži evidentně starosti nedělá. "Mám radost a věřím, že se tam nic hrozného nestane." Neznepokojuje ji ani to, že se Saša možná ukáže veřejně v Adamově rouše. "Ne, nahota mi nevadí," odpovídá se smíchem.

Na obou poražených, Martinovi i Danovi, bylo vidět zklamání a trošku i smutek. Martina kvůli fanouškům raději pořadatelé odváděli zadem. "Sašův smysl pro humor mi není blízký, ale diváci rozhodli," pokrčí rameny a spěchá za bezmála čtyřiceti rozjuchanými kamarády.

Ti ho venku mohutně utěšují a shodují se na tom, že by se do vily stejně nehodil, a že takhle je to lepší. Zároveň si neodpustí rýpnout do vítěze Saši. "Co to mělo být s tím náboženstvím?" Kroutí hlavou jeden z kamarádů.

Dan Lapčák soutěž bral sportovně. Uznal, že byl Saša lepší. "Porážku přijímám, ale chtěl jsem to dotáhnout do konce. Teďka si samozřejmě zajdeme na pivo."