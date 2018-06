Mezi nejlepšími kadeřníky je i Češka

Česká kadeřnice Petra Měchurová se se svou prací probojovala mezi světovou špičku. Každý rok se předává tvůrcům nejlepších účesů prestižní cena Mezinárodní asociace profesionálního tisku. Ta letos nominovala do kategorie Nejlepší avantgardní kolekce i Měchurové řadu De luxe. "Myslím, že to je úplně poprvé, co se tam dostal někdo z Čech," řekl mediální zástupce Měchurové Milan Dočkal.