Mezi kráskami vyhrála Adriana

ZASLANÉ SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE

Autorem vítězné fotografie, na níž je zachycena 15letá Adéla, je Miloš Bergman. Ten získává mobilní telefon s fotoaparátem.

O dalších dvou místech v soutěži mezi dívkami, které se přihlásily do modelingu, rozhodli v hlasování čtenáři iDNES. Na druhé místo nominovali Máriu Godovou, na třetí Sandrou Korbelovou. - HLASOVALI JSTE ZDE

Adriana - Modelka iDNES pro léto 2005 získala roční smlouvu s agenturou DONA MODEL MANAGEMENT a bezplatnou fotoprezentaci, vlastní tzv. book. Totéž získaly i druhé dvě dívky, které vzešly z hlasování čtenářů.

Všechny tři vyhrávají dále atraktivní francouzské víno značky MEDINET , balíček s vlasovou kosmetikou MATRIX v hodnotě min. 3000,- Kč plus poukaz na služby v hodnotě 3600,- Kč.

Dalších pět vylosovaných soutěžících vyhrává poukaz na kosmetické ošetření v hodnotě 1400,- Kč.

V průběhu léta přišlo do redakce na 160 fotografií na téma Kráska léta. Každý autor mohl soutěžit pouze s jednou fotografií. Pokud v mailu neuvedl souhlas se zařazením dívky do castingu na modelku, postoupil snímek pouze do soutěže pro fotoamatéry. Automaticky jsme vyřadili snímky nekvalitní, vulgární či pornografické.

Čtěte pravidla soutěže - ZDE

Předchozí ročníky Krásky léta - ZDE