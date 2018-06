Mexiko nedalo světu jen tequillu

Na pohled nenápadné plněné broskve v sobě skrývají bombu - olomoucké tvarůžky. Způsobů nošení ponča je celá řada, záleží jen na fantazii jeho majitelky. Finská návrhářka Annikki Karvinen připojila k ponču barevně stejně laděnou čapku. Pončo, nebo rolák? Vždyť je to jedno, důležité je teplo a pohodlí.

Problémem není ani dodat typickou ozdobu ponča, kterou jsou třásně všité do okrajů. Módní tvůrci se však k ponču vrátili z jiných důvodů. Díky současným vlněným materiálům, které se předstihují v lehkosti a hebkosti (a nahradily původně používané vlnařské tkaniny s větší hmotností), lze totiž z ponča vytvářet neskutečné množství variant oblečení. Nahradí vám teplý rolák, lehký plášť, ale také šálu nebo vestu. Skryje i nějaký ten kilogram navíc, nemusíte se trápit s velikostí nebo žehlením. Pončo má totiž jedinou podmínku, a tou je kvalitní, nemačkavý materiál, s nímž si jeho majitelka může dělat vlastně cokoliv - různě jej stáčet, přehýbat, přehazovat nebo vázat. A to je způsob nošení, který zejména u pletáže návrháři milují. Dává možnost vytvořit z každého kusu originál, přesně podle počasí nebo invence či nálady jeho nositelky. Pončo lze také obrátit naruby, protože u většiny typů vlastně žádný rub neexistuje. Vyrábějí se totiž oboustranná. Při nošení je možné tuto dvoubarevnost skvěle využít pro zdůraznění svislých linií - a tak zeštíhlit postavu. K ponču si můžete doplést i takzvaný rolovací límec - a máte netradiční svetr. Prostě s pončem si můžete dělat všechno, co vás napadne. A to se rozhodně o jiném kusu oblečení říci nedá.