Mexické věznice zkusí převýchovu dietou

"Mangan snižuje množství dopaminu (v těle) ... a to způsobuje násilnické chování, což pozorujeme od roku 1970, kdy bylo zaváděno pro děti mléko ze sóje; ta obsahuje padesátkrát více manganu než mateřské mléko," vysvětlil Joaquín Senderos, mexický zástupce v Nadaci pro výzkum násilí se sídlem v Kalifornii (USA).

Dodal, že brzy bude skupina dobrovolníků v jedné mexické věznici dostávat dietu založenou na klinických studiích nadace. Zakladatel nadace a její předseda Everett Hodges zdůraznil, že během půlročního dietního pokusu, do něhož bylo zapojeno 133 amerických vězňů, násilnosti mezi vězni poklesly o 38 procent.

V Mexiku se na experimentu budou podílet i univerzity. Nadace bude platit stravu, zatímco univerzity budou monitorovat snižování násilí u testovaných skupin trestanců-dobrovolníků. Nadace doufá, že pozitivní výsledky z mexického experimentu povedou k podobným dietním opatřením i v ostatních zemích Latinské Ameriky.

Celá problematika může být ovšem značně složitější, jak upozorňují pozorovatelé. Hodnověrnost výzkumů by bylo nutné ověřit na zcela průkazném kontrolním vzorku vězňů. Znamenalo by to však nebránit po dobu pokusů takové kontrolní skupině v projevech násilí, aby byl výsledek statisticky zaznamenatelný.

Dá se očekávat, že proti takové praxi by se ozvaly některé humanitární organizace, které navíc tvrdí, že věznice obecně by neměly být místem, kde se s lidmi provádějí pokusy.