Mexičané přivolávali duše zesnulých aksamitníky

Pro přátele lidé kupují zákusky v podobě lebek s vepsanými jmény obdarovaných. Píšou se také žalmy, v nichž lidé naříkají nad smrtí žijících kolegů, přátel či politických osobností. Jednu z básniček dnes otiskl deník Reforma a naříká se v ní nad smrtí vládní Institucionální revoluční strany, která letos poprvé po 71 letech prohrála prezidentské volby.

Mexičané si zesnulé připomínají první dva listopadové dny. 1. listopad je vzpomínkou na mrtvé děti, 2. listopad na ostatní mrtvé. Svátek je směsí katolických zvyklostí a tradice původního obyvatelstva, která spočívá v nabídce pokrmů a nápojů s cílem přilákat duše zesnulých. Ty mají pomoci, poradit či chránit žijící.

"Mají-li mé děti problémy, vždy jim říkám, aby se zeptali na radu otce, Boha a Panny Guadalupské," říká Emilia Alonsová nad hrobem manžela Juana Brava, který zemřel v roce 1990. Dcera Martha položila na hrob kytici hvozdíků - cempasúchil; přišla otci ukázat svého snoubence.

Lidé si sesedli kolem hrobů, tiše si povídají mezi sebou i s nebožtíky. Někteří si najali muzikanty, aby zahráli oblíbené kousky zesnulých.

Emilia pořádá doma hostinu, na níž příchozím nabídne manželova oblíbená jídla a pití. Seznam nápojů je neobyčejně bohatý a nechybí na něm meskal vyráběný z agáve, vodka, pálenka z třtiny nebo agávové víno. K jídlu jsou nadívaná kuřata a papriková omáčka mole.

"Je to chvíle vzpomenout na mrtvé, na to, co na nich bylo dobré i špatné. Neboť jsou to lidé a jsou tu stále s námi," říká Emilia. Juan by s ní souhlasil. Na jeho pomníku stojí: "Jeho tělo odešlo, ale jeho duše je stále v našich srdcích".