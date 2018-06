Metrosexuálem roku je Mrkva, čtenáři iDNES.cz zvolili Veverku

Na finálovém večeru v pražském Óčko Music Clubu se představilo celkem dvanáct finalistů. O vítězi rozhodla hvězdná porota, do které usedla například herečka Nicol Štíbrová, zpěvačka Markéta Poulíčková, modelka Martina Dvořáková nebo vizážista Kája Pavlíček. Slavnostně ho pak vyhlásila dvojice moderátorek tradiční akce, Imiss sympatie 2009 Tereza Schertlerová a herečka a moderátorka Eva Decastelo (Aichmajerová).

Ta prý doma metrosexuála nemá, i když její manžel René o sebe pečuje a úžasně voní. Sama za metrosexuála považuje muže, který se o sebe stará opravdu přehnaně. A co si pod takovou péčí představuje? „Třeba fakt, že tráví víc času v koupelně než já,“ míní s úsměvem moderátorka. „Pokud je to ale součást povolání dotyčného muže, který se živí třeba jako moderátor nebo model, tak je to něco jiného. Při takovém povolání se o sebe člověk musí hodně starat.“

V českém showbyznysu je pro Evu příkladem metrosexuála Leoš Mareš, který mimochodem ve druhém ročníku soutěže v roce 2007 získal vítězství mezi celebritními metrosexuály. A je to prý i Libor Bouček, který je vždy dokonale upravený. Ani jeden z nich to ale podle slov moderátorky nepřehání a stará se o sebe s mírou. To už nemůže říct o slavném fotbalistovi Davidu Beckhamovi. „David už je ta ukázka, že je toho moc,“ míní. „A kdybych se měla podívat do naší historie, dal by se v tomto spojení teoreticky zmínit také Oldřich Nový,“ dodává Decastelo.

Cílem soutěže bylo stejně jako v předchozích ročnících kromě nalezení muže, který se veřejně hlásí k „voňavému“ městskému stylu života, vytvořit soutěž pro krásné kluky a jedinečnou párty především pro dámské publikum. Takhle to alespoň slibovala ředitelka projektu Hanka Zejvalová a také to splnila. V klubu to totiž pořádně vřelo. Finalisté tady předvedli vlastní styling a spodní prádlo. Vítěz si odnesl vavřínový věnec od uměleckého kováře Jaroslava Kašpara, vyhrál na víkend luxusní automobil i kontrakt od modelingové agentury.