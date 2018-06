Metrosexuál je mrtev, ať žije übersexuál!

"Übersexuálové jsou sebejistí, mužní a elegantní a jsou nesmlouvavými stoupenci prvotřídní kvality ve všech oblastech života," říká Marian Salzmanová, spoluautorka nové knihy The Future of Men (Budoucnost mužů).

Salzmanová, viceprezidentka reklamní agentury JWT, která bedlivě sleduje módní trendy, zpočátku podporovala nástup metrosexuála. Označuje sortu mužů, kteří se přehnaně opičí po ženách a jejich zálibách a vkusu. Teď se ale mužnost vrátila, říká Marian.

Zatímco metrosexuálové byli posedlí svým vzhledem a životním stylem, übersexuálové jsou politicky uvědomělí a živě se zajímají o dění ve světě.

Nejlepšími přáteli metrosexuála jsou ženy, zatímco übersexuál ženy respektuje, ale jeho nejbližšími přáteli a důvěrníky jsou muži. Metrosexuál dbá, aby měl vytříbený účes, übersexuál myšlení. Metrosexuál čte časopisy Vogue a Cosmopolitan, übersexuál listy Economist a The New Yorker.

Übersexuálům vévodí Bono

Mezi slavné metrosexuály patří například filmoví herci Jude Law a Orlando Bloom či fotbalová hvězda David Beckham, jejichž lepý vzhled působí trochu zženštile. Mezi jejich übersexuální protějšky patří George Clooney, Donald Trump, Pierce Brosnan či Bill Clinton, kteří jdou s módou a oblékají se vkusně, ale jsou zjevně mužní, a to nejen pokud jde o jejich často komplikovaný a naprosto heterosexuální životní styl. Salzmanová ve své knize označuje za čelného světového übersexuála rockovou hvězdu a bojovníka proti chudobě Bona.

To všechno ale jen stěží utěší obyčejného muže, který je teď nabádán, aby odhodil svou ženskou stránku a pokusil se stát se chlapákem se vším všudy. "Übersexuálové jsou ti nejpřitažlivější a nejpodmanivější muži své generace. Jsou sebejistí, mužní a styloví," tvrdí Marian.

Ale muži, kteří doufali, že lokání piva a sledování fotbalu v televizi přijde zase do módy, budou zklamaní. Knížka The Future of Men varuje, že být übersexuálem neznamená mít licenci na špatné chování. "Übersexuálové si nelibují ve stereotypech, jejichž vinou si získávají špatnou pověst - například v neúctě k ženám, v emotivní prázdnotě, ignorování čehokoliv s výjimkou sportů, piva a burgerů," říká Salzmanová.