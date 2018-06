Metrický mučedník dostal podmínku

Inspektoři magistrátu v Sunderlandu, na hranicích mezi Anglií a Skotskem, zabavili šestatřicetiletému Thoburnovi loni v létě na místním tržišti Soutwick váhy kalibrované na libry a unce. Podle novely zákona o vahách a mírách byl obchodník obžalován z držení nezákonných měřidel.

Britský zákon z roku 1985 umožňoval prodávat zeleninu, ovoce, sýr a maso jak v imperiálních, tak metrických mírách. Direktiva EU z roku 1994, která vstoupila v platnost před rokem, stanoví, že zákazník může o libru (asi půl kila) požádat, ale prodavač musí své zboží vážit v metrických mírách. Soudce: vím, že je to slušný člověk

"Vím, že to je slušný a těžce pracující člověk a že učinil to, co učinil, protože si myslel, že je právo na jeho straně," řekl soudce Bruce Morgan. "Na druhé straně by však bylo ničením konceptu unie, kdyby si členské státy mohly dovolovat vybočit z legislativy," dodal.



Obchodník prý bojoval proti Bruselu

Případ obchodníka se zeleninou, který svým zákazníkům vážil banány v librách, se stal pro odpůrce nařízení Evropské unie zosobněním boje proti narůstající moci Bruselu.