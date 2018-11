Hnutí MeToo muže zbytečně paralyzuje, říká Pamela Andersonová

Někdejší sexuální symbol, modelka a herečka Pamela Andersonová, kterou si diváci pamatují nejvíce z role sexy plavčice v seriálu Pobřežní hlídka a z titulních stran pánského magazínu Playboy, vyjádřila v pořadu 60 Minutes Interview svůj názor na hnutí MeToo.



„Sama jsem sice feministka, ale myslím si, že tato forma feminismu v podobě hnutí MeToo je už velice za čarou. Zašlo to zkrátka příliš daleko. Myslím, že toto hnutí muže zbytečně paralyzuje. Za to, že to řeknu, mě nejspíš někdo zabije, ale je to tak. Moje máma mě vždycky učila jednu věc. S cizími muži se na hotel nechodí,“ řekla herečka.

Pozastavila se také nad tím, že oběti sexuálního obtěžování si své příběhy vybavují do nejmenších detailů někdy i desítky let poté, co se staly. „Pokud se vám stane něco, s čím hluboce nesouhlasíte, řešíte to přece v tu chvíli. Jděte okamžitě na policii a nahlaste to. Není na co čekat. Rozhodně ne dlouhé roky,“ dodala Andersonová.

Pamela Andersonová se v září rozešla s mladším snoubencem, francouzským fotbalistou Adilem Ramim (32). Za svým partnerem se modelka dokonce přestěhovala na jih Francie, kde začala podnikat. Andersonové však vadilo, že partner kvůli ní zanedbává své vlastní syny a vztah ukončila.