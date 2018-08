Herec údajně zneužitý herečkou z kampaně MeToo hovoří o traumatu

V prohlášení, které je jeho prvním od doby, co se kauze věnují média, sdělil, že dosud mlčel, protože se cítil zahanben. Nyní již mlčet nechce. Herečka odmítá, že by se s Bennettem vyspala, potvrdila ale, že mu zaplatila, aby spor urovnala.



Deník The New York Times na základě dokumentů, které si vyměnili právníci Argentové a Bennetta, napsal, že k údajnému útoku došlo v roce 2013 v jednom kalifornském hotelu. Bennettovi tehdy bylo 17 let a Argentové 37. V Kalifornii je zákonná věková hranice pro sex 18 let.

Podle NYT herečka Bennettovi poté, co sama obvinila filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního násilí, vyplatila 380 000 dolarů (8,6 milionu korun).

V prohlášení Argentová uvedla, že s Bennettem měla výhradně přátelský vztah, který skončil, když vystoupila proti Weinsteinovi a Bennett po ní nečekaně žádal velkou sumu peněz. „Rozhodli jsme vyřídit Bennettovu žádost soucitně a peníze jsme mu dali,“ sdělila herečka.

S vlastním prohlášením nyní přišel i Bennett. Tvrdí, že celou záležitost chtěl vyřešit soukromě s osobou, která se na něm provinila. „Mé trauma se prodralo na povrch, když se sama prohlásila za oběť. V uplynulých dnech a hodinách jsem neučinil žádné veřejné prohlášení, protože jsem se cítil zahanben a bál jsem se stát součástí veřejné diskuse,“ citoval herce portál Deadline.

Poznamenal, že v době incidentu byl nezletilý a že jen hledal spravedlnost, která mu dávala smysl. Tehdy se prý také rozhodl mlčet, protože se obával stigmatizace, když se takováto situace stane muži.

Portál TMZ ve středu poté, co Argentová uvedla, že s Bennettem nikdy žádný poměr neměla, zveřejnil fotografii, na které dvojice leží v posteli přinejmenším do pasu nahá. Fotografie vznikla údajně bezprostředně poté, co se spolu oba vyspali. TMZ také přiložil textové zprávy, které si Argentová vyměnila s kamarádkou a na kterých se k sexu s Bennettem přiznává. Jak TMZ materiály získal, není známo.