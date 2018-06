Kam zmizely známé tváře? Zákopčaníka živí meteorologie, Poulíčka golf

Odchod Jána Zákopčaníka z České televize byl bouřlivý. Moderátor počasí tehdy vinil šéfredaktora zpravodajství Michala Petrova z podrazů, Petrov mu naopak vyčítal nízkou aktivitu a neochotu odvádět přesčasy, které měl v pracovní smlouvě.

Výpověď znamenala problém pro celou jeho rodinu. „Byl to náš jediný příjem, který možná může být zajímavý pro jednu osobu, ale po rozpočítání na pět dílů jsme byli celou dobu pod průměrem. Pokud to ale znamená, že budeme někde pod lesem pěstovat kytičky a chovat kozy, jsem na to připraven,“ řekl tehdy Zákopčaník.

Jeho manželka musela nastoupit po letech znovu do práce, on sám připravoval kalendáře s pranostikami a chvíli spolupracoval s rádiem Blaník.

Po dvou letech tápání mu bývalí kolegové nabídli místo leteckého meteorologa v Českém hydrometeorologickém ústavu, což byla pracovní pozice, v níž kdysi začínal. A pracuje tu dodnes.

Z očí a z mysli diváků sešel i slavný moderátor Novy Pavel Poulíček, který tu uváděl Sportovní noviny a soutěž Kolotoč. „Rok a půl jsem marketingovým a mediálním ředitelem promotérské společnosti, která pořádá golfový turnaj série European Tour. Živí mě to velmi dobře a hlavně dělám, co mě baví,“ prozradil. Z televize odešel před šesti lety a nijak ho to nezasáhlo. V té době měl už se společníky zavedenou produkční společnost, takže žádnou pracovní pauzu neměl. Kontakt s televizí si drží stále. Komentuje totiž golfové přenosy na stanici Golf Channel.