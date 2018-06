Město nedá zpěvačce Urbánkové peníze

"Zpočátku byla aktivní. Vedla kulturní komisi a díky svým stykům dokázala do Protivína dostat levně zajímavé umělce. Například Martu Kubišovou s orchestrem," uvedl starosta Jan Vojík, který je rovněž lidovec. Za práci pro kulturu dostávala Urbánková zprvu od města honorář 600 korun měsíčně, to je však minulost.

KDU-ČSL má podle starosty Vojíka v Protivíně většinu - dvanáct zastupitelů, ale tu Urbánková oslabuje. "Stává se, že z jedenácti lidovců se nedostaví další, jako při posledním jednání o rozpočtu, a ostatní nás přehlasují. Obyčejně chodí tak patnáct zastupitelů," poznamenal.

Urbánkovou přitom nemůže Protivín odepsat jako zastupitelku, přestože o to zjevně nestojí a je na radnici jenom do počtu. Podle zákona o obcích by musela mandát složit sama, nebo změnit trvalé bydliště, které má právě v Protivíně, kde však nežije.

"Pokud by se vzdala mandátu, přišel by na řadu první náhradník, což je její manžel Josef Havlík. Dopadlo by to asi stejně. Pan doktor má také u nás nahlášené bydliště, ale vůbec nevíme, kde bydlí," řekl Vojík.

Manželé Urbánkovi přitom začali před devíti lety v Protivíně podnikat v sanatoriu U sv. Anny společnosti Medissa, která je od loňského září v konkurzu. Areál je opuštěný. "Ze sanatoria odešli poslední lékaři. Je to škoda, ale obejdeme se bez něho," míní starosta.

Projekt i manželství obou lidí narušily jejich osobní spory o majetek. Jednasedmdesátiletý lékař Čechošvýcar Havlík, podal vloni na manželku trestní oznámení kvůli podezření z krádeže a omezování osobní svobody.

Urbánkovou proto před Vánoci vyslýchala písecká policie. Zpěvačka tvrdí, že z Protivína utekla ze strachu před terorizováním od manžela, Havlík vypovídá, že z bytu v sanatoriu ho vyhodila ochranka najatá jeho ženou.

"Pohledávky, které se k společnosti vážou, uspokojíme po prodeji majetku," řekl správce konkurzní podstaty Vladimír Skopec.