Město chystá stavbu pečovatelského domu

Ze sedmi firem, které se přihlásily do výběrového řízení na výstavbu domu s pečovatelskou službou v Jaroměřicích nad Rokytnou, vybere vítěze odborná komise. "Komise je tvořená zástupci městské rady a mikroregionu. Jakmile bude výběrové řízení u konce, měla by být schválena státní dotace," řekl starosta Jan Langášek. Dotaci poskytne Státní fond pro rozvoj bydlení. "Na bytovou jednotku je to 700 tisíc korun. V pečovatelském domě bude šestatřicet bytů a už máme zájemce," dodal starosta, podle něhož výstavba začne na podzim.