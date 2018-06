Měsíc spala s mrtvým mužem v posteli

Obyvatelé jednoho domu v americkém státě Louisiana se obrátili na policii se stížností na psa svých sousedů, který už měsíc nepřetržitě vyje. Policisté zazvonili u dveří maringotky, v níž majitelé psa bydleli.Otevřela jim Mira Formanová, již policisté požádali, aby jim zavolala svého muže. Žena jim odpověděla, že "muž je v domě, ale je nepřítomný". V tom okamžiku policisté ucítili velký zápach.V posteli v maringotce našli polorozpadlé tělo čtyřiapadesátiletého Charlese Formana. Proces rozkladu urychlovala skutečnost, že v maringotce nebyla klimatizace. To byl důvod, proč zápach ucítil pes na dvorku a svým vytím nedal sousedům spát.Představitelé policie uvedli, že žena po smrti svého manžela přestala normálně vnímat skutečnost. Položila si tělo k sobě do postele a jednou týdně je vykoupala ve vaně.Soudní lékaři zatím nenašli žádné stopy po tom, že by muž zemřel násilnou smrtí. Policii řekli, že muž byl před svou smrtí často nemocný a bral prášky. Nyní zjišťují, zda nebyl otráven.Jednapadesátiletá vdova nebude za zatajení smrti svého manžela obviněna, protože je bezesporu duševně nemocná. Umístili ji do místní psychiatrické léčebny.