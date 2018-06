Mesarošová je samá modřina, poprala se na toaletách

Stopy po rvačce se snažila na oslavě druhých narozenin internetové televize, kde šla mimo jiné přehlídku luxusní italské módní značky, zamaskovat marně.

"Vůbec to nejde zalíčit make-upem, ale co nadělám, i to se prostě na večírcích stává. Tohle se mi ale bohužel stalo den před touto akcí, takže je to čerstvé. Byla jsem se bavit v jednom klubu a na toaletách do mě evidentně schválně strčila nějaká slečna. Tak jsem jí to oplatila a začalo to. Kromě ran jsme si rvaly navzájem i vlasy. Dopadla jsem tak, jak jsem dopadla, ale ona je na tom ještě hůř, netušila, že dělám box," líčí Mesarošová.

Na přehlídce se kromě miss Anety Vignerové, vicemiss Lucie Smatanové, playmate Martiny Gavriely či modelky tmavé pleti Ndeshi objevila také Eva Decastelo. Ta své tělo dává po porodu dohromady pravidelným cvičením na power platu, ultrazvukovou liposukcí i lymfodrenážními masážemi. "Pomáhá to a výsledky se rychle dostavují, proto jsem teď taky mohla vkročit na molo a obléknout se do těch krásných modelů," říká s úsměvem Eva.

Eva Decastelo, Ndeshi, Aneta Vignerová Dominika Mesarošová a Martina Gavriely

Pozdravit kamarádky přišla také Zuzana Belohorcová, která se jen velmi pomalu zapojuje do pracovních povinností a spíše než večírků si užívá své čtyřměsíční dcery Salmy.

"Salmička je zlatíčko, je hrozně hodná. Už ji dokrmuji umělou výživou, po kojení mívala brzy hlad a spala tak hodinku a půl. Jakmile jí dám kašičku, spí čtyři hodiny. Je kouzelná a užíváme si jí. Musíme jí ale asi co nejdřív obstarat náušničky, vypadá teď spíš jako chlapeček a kdo ji vidí, gratuluje mi k synovi," směje se Zuzana.