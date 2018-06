Moje čtyři děti mě uzemňují, říká Meryl Streepová

Herečka má s manželem Donem Gummerem čtyřiatřicetiletého Henryho, třicetiletou Mammie, sedmadvacetiletou Grace a dvaadvacetiletou Louisu.

"Když nehraju, netrpím žádným pocitem či domněnkou, že jsem to nejúžasnější na celém světě. Mám čtyři děti, které mi to neustále připomínají! Nejsem lapena žádnými iluzemi o svých možnostech jako lidská bytost," prohlásila Streepová.

V novém filmu August: Osage County hraje po boku Julie Robertsové. Její postava matky Violet Westonové má problémy se závislostí na alkoholu a drogách a nemá nejlepší vztahy se svými potomky. To prý bylo pro herečku dost obtížné procítit, neboť v soukromí je na své děti silně fixovaná. Vyloženě negativní role už prý moc ráda nemá.

"Dnes, kdy jsem starší, znám lidi, kteří mají problémy se závislostmi. Hranice oddělující to, co předstíráte a co skutečně cítíte, jsou tenčí. Vaše kůže je tenčí. Já už v životě raději vyhledávám veselé věci, stejně tak i role, o tom není pochyb," dodala v rozhovoru pro magazín Total Film.