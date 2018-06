Manžel mlčí a já pořád mluvím, proto nám to klape, říká Streepová

2018-06

Herečka Meryl Streepová (66) si pochvaluje manželství se sochařem Donem Gummerem (68). Jsou spolu už 36 let, mají čtyři děti a stále jim to skvěle klape. Podle herečky za to můžou jejich rozdílné povahy. Zatímco ona nezavře celý den pusu, její manžel sotva promluví pár slov.