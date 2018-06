Meryl Streepová přivedla na premiéru nejmladší dceru, je to modelka

Na premiéře filmu Dárce, kde hraje Streepová po boku Jeffa Bridgese, bylo znát, jak je na svou třiadvacetiletou dceru Louisu Gummerovou pyšná.

Na rozdíl od svých starších sester se Gummerová na červeném koberci příliš neobjevuje. Pro tuto příležitost si oblékla velké bílé sako, lesklé kalhoty a vysoké podpatky a pózovala tak, jak se na modelku sluší. Dcera slavné herečky získala smlouvu s modelingovou agenturou IMG models.

Všechny ostatní děti Meryl Streepové se věnují umění. Čtyřiatřicetiletý syn Henry Wolfe Gummer je muzikant a dcery Mamie Gummerová (31) a Grace Gummerová (28) jsou obě herečky. Mamie se možná s matkou objeví v dalším filmu. Podle Vanity Fair dostala nabídku hrát Streepové dceru ve filmu Ricki and the Flash, který by se v českých kinech měl objevit v září roku 2015.

Všechny čtyři děti má Streepová se sochařem Donem Gummerem, s nímž žije už 35 let.