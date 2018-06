Mercedes už po mně nechce, říká Mirek Topolánek o synovi

"Uznávám, jsem takový," říká Tomáš. "Navenek se snažím vypadat upraveně, ale v pokoji, když přijdu a hodím to ze sebe, tak to tam leží týden. To musí někdo ztropit scénu, abych uklidil."

Víc prý ale Topolánka staršího rozčílí syn slabou vůlí. "Já jsem určitě neměl talent na sport, možná na nic, ale vždycky se všechno snažím dělat na sto a víc procent. On je velmi talentovaný, ve sportu určitě, ale někdy tomu nedá všechno. Je trochu easy. Život se s ním moc nemaže, nemá ho jednoduchý, a tak se stává, že hledá důvody jinde než v sobě," tvrdí otec.

Naopak Tomášovi na otci prý vadí jeho styl oblékání: "Nedá se říct, že by mě vysloveně naštval, ale vadilo by mi třeba, když by si tuhle košili vzal do obleku," tvrdí Tomáš. "Protože ty jsi arbiter elegance..." bere si slovo bývalý premiér a pokračuje: "Můj imagemaker je Tomáš Topolánek. Pokud udělám nějaký prohřešek, který by odsoudila módní policie, Tomáš to přesně odhadne."

O jejich vztahu pak dál pokračuje: "Celá moje rozvětvená rodina si myslí, že Tomáše trochu rozmazluju. My na to téma vedeme velmi často diskuse. Myslím, že je rozumný. Když byl úplně malinký, ukázal na mercedes: ‚Tati, a proč si ho nekoupíš?‘ Já na to, že na něj nemám. A on: ‚Proč nevybereš?‘ Tahle doba je už pryč, hodnotu peněz zná, má to v hlavě srovnané, ale je pravda, že obě holky vyrůstaly ještě v komunistickém režimu. Přestože jsme byli se ženou oba inženýři, z dnešního pohledu jsme byli chudí. Tomáš vyrostl do doby relativního dostatku, ale dcery si pamatují, že týden před výplatou jsme neměli ani korunu."

Tomáš, který letošní léto stráví na studiích v USA, zakončil první ročník na gymnáziu rozpačitou bilancí: pětka nebyla žádná, ale od všech ostatních známek měl stejný počet.

"Jedna dcera vystudovala, druhá teď dělá státnice a Tomáš ví, že pokud by pokračoval tím tempem, jako zahájil první ročník, bude muset přidat. Nikdo ho netlačí, nikdo mu neříká, musíš to udělat, žádné šikanování za známky. Je to tvůj problém, chlapče. Nechci ho vychovávat tak, že budu něco zakazovat a trestat ho, zvlášť když tam nebydlím. Sám ale vidí, že ten, kdo se nesnaží, nemá," říká otec Topolánek.

Na otázku, zda měl někdy za špatný prospěch domácí vězení, syn Tomáš odpovídá: "Ne, určitě. Spíš jsem smutnej, že jsou pak všichni smutní. Opravdu bych si přál, aby otec jednou řekl: ‚Jsem šťastnej, jaký máš vysvědčení.‘ Taková doba byla, ale první ročník na gymnáziu určitě není na jedničku. Sice žádný reparát nebyl, ale určitě to není super."

A jeho otec dodává: "Není to super."