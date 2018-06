Menzelová zaskočila příbuzné. Netušili, že je těhotná

"Uvidím, jestli mám pravdu, a pak se přiznám, jestli jsem se spletla. Teď to ale říkat nechci. A jak to vím? Díky vnitřní energii, poslouchání těla. Hodně cvičím jógu, která je právě o poslouchání vlastního těla. Uvidíme, třeba cvičím špatně a úplně se pletu," říká se smíchem Menzelová Kelymanová. Ta za účasti slavných pánů a dam slavnostně otevřela nový kadeřnický salon kadeřníka celebrit Oskara Buška.



Jiří a Olga Menzelovi

Miminko s manželem prý neplánovali, prostě přišlo. Oscarový režisér se stane poprvé otcem v sedmdesáti letech a šťastnou novinu se málem dozvěděl od cizích. "Ani jsem nestihla informovat celou rodinu, novináři to rychle vyčmuchali. Moje úžasná babička mi volala a říkala: Tak jsem stála frontu na maso a nějaké babky tam říkaly, že jsi těhotná. Je to pravda? Ono se sice z pověrčivosti říká, že se o tom do třetího měsíce nemá mluvit, ale co jsem mohla dělat?" líčí půvabná blondýna.



Olga Menzelová chodí k Oskarovi už dlouho

V práci rozhodně neustoupí, dál chce také studovat. "Mám zkouškové období a 10. června otevírám velkou výstavu francouzského fotografa Yanna Arthuse-Bertranda. Mám kolem toho takového běhání, že ani nemám čas vnímat těhotenství. Naštěstí je mi skvěle, nezvracím, nemám žádné těžké průběhy."