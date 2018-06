Osobnosti zdobily nočníky: Menzel Zemanem, Opočenský namaloval penis

„K vytvoření nočníku jsem přizvala naši tetu Mílu, se kterou jsme se dohodly, že nočník vyzdobíme tak, aby znázorňoval mé povolání operní zpěvačky,“ řekla Andrea Kalivodová.

Autoři většinou téma nočníku spojovali se svou prací. Režisér Menzel ale na něm vyjádřil svůj politický názor, když do nočníku umístil fotku prezidenta Zemana s jeho mluvčím. Jiří Menzel českého prezidenta kritizuje už od jeho zvolení a dosud jej Zeman očividně nepřesvědčil, že je důstojnou hlavou republiky.

Romanticky pojala nočník zpěvačka Bára Basiková, ačkoli tvrdí, že výtvarně nikdy zručná nebyla.

„Šikovná na to nejsem a ani mě to nebaví, ale když je něco potřeba, tak funguji. Byla jsem překvapena, jak krásné věci třeba mé děti dělaly na keramice,“ říká Basiková.

Výtvory svých dětí si schovává. „Jejich výtvory mám v proutěném koši na chalupě. Ukládám si tam i takové relikvie jako první dudlík, dupačky z porodnice nebo špunt od šampaňského, když jsme slavili třicetiny a tak,“ prozradila.

Bára Basiková ozdobila nočník volánem.

Některé nočníky uvidí návštěvníci karlovarského festivalu v Becherově vile, další budou vystaveny v největšímu Muzeu nočníků a historických toalet na světě, které se nachází v Praze. Jsou v něm k vidění třeba nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte, Lincolnovu ložnici v Bílém domě, Titanic nebo čínského císaře Čchie-lunga.

„Je to záslužné, protože to budí zájem o historii a hodně to o té historii řekne. My žijeme v představě, že je to normální a vždycky to tak bylo a bude. A tady vidíme něco o tom, jak se vyvíjí kultura a člověk a je to zajímavější než historie válek,“ říká Menzel.