Melrose Place po česku: všechny Vojtkovy ženy hrají spolu

"Je pravda, že jsme se vzali s Jovankou. Ne kvůli dítěti, ale proto, že se máme rádi," objasňuje své rodinné poměry Josef Vojtek. "Pro mě se nic nezměnilo, jedeme dál. Zkoušíme, pracujeme, takže není ani čas nad tím nějak dumat. Jen se neumím podepsat," doplnila svého muže Jovanka Vojtková (dříve Skrčeská).

Baron Prášil, kterého režíruje Filip Renč a o choreografii se stará jeho blízká přítelkyně Kristina Kloubková, se stal pracovní příležitostí i pro tanečnici Libuši Vojtkovou, bývalou Vojtkovu manželku, jejíž nejlepší kamarádkou bývala právě Jovanka. "S Pepu i Danem (Hůlkou - pozn. red.) je to v pohodě, bavíme se i s Jovankou, určitě jsou ty vztahy už lepší," dodala Libuše Vojtková.

Roman Vojtek a Sabina Laurinová Marián Vojtko

Zcela v pohodě je i herečka a zpěvačka Sabina Laurinová, s níž má Josef Vojtek dceru Valentýnku. "Tady to je všechno v pořádku, bavíme se všichni normálně. Je tu bezvadná společnost," objasňuje Laurinová.

Výčet Vojtkových, kteří se na Baronovi Prášilovi podílí, ale zcela nekončí. Hraje v něm i Roman Vojtek. "S Mariánem Vojtko, který je ze Slovenska, je nás tady pět Vojtků, což je síla," směje se Vojtek.

Svatba? Netušil jsem

Přestože je už celý tým obeznámen s rodinnými poměry Josefa Vojtka, přeci jen se našel jeden kolega, který o svatbě svého kamaráda prý nevěděl - Vilém Čok. "Pepa že se oženil? To jsem vážně nevěděl," divil se Čok.

Žhavé novinky ze světa showbyznysu podle svých slov nesleduje. "Já to fakt vůbec netušil, nesleduju to. Zaslechl jsem to tady v divadle náhodou. Musím ale říct, že obdivuju, jaké má Pepa se svými expartnerkami dobré vztahy," konstatoval. - čtěte Jovku jsem si bral i kvůli dítěti, říká čerstvý ženáč Josef Vojtek

Rozdíl mezi ženami jeho života je jen v tom, že dítě zatím nemá jen s Jovankou. To je ale podle mínění jeho okolí jen otázkou času.

Josef Vojtek a Vilém Čok

Čok takové starosti nemá, s jednou manželkou je celý život a má s ní dva syny. Hůř než Josef Vojtek je na tom ovšem v muzikálu s kostýmy. Na rozdíl od Vojtka, který hlavní roli Barona Prášila odehraje v jednom kostýmu, jich Čok vystřídá šest. Jeden z nich má za úkol z něj udělat obézního muže a bude pro zpěváka určitě tím nejnáročnějším.

"Něco podobného jsem už zažil v Golemovi, ale v daleko menší míře. Měl jsem vycpané jenom břicho a zadek a stejně v tom bylo takové horko, že jsem asi třikrát málem omdlel. Tohle mám v kompletu a vypadá to jako dětské nafouknuté kalhotky. Horko v tom bude určitě taky, když si sáhnu mezi tělo a vycpávku, cítím strašný žár. A to jsou pod tím ještě tři nebo čtyři vrstvy oděvu. Blbě se v tom bude taky hýbat, obáváme se s mým alternantem Tomášem Traplem trochu taneční choreografie. Musím se ale obětovat roli, je to nutné. Postava Wilcoxe byla takhle vymyšlená, tak uvidíme, jak to dopadne při nějakém tancování."

Své kapele Vilém Čok & Bypass, se kterou koncertuje po republice s nejnovější deskou Černoška s obrovskejma kozama, se bude věnovat až od března. V lednu a v únoru si totiž dává od cestování kvůli nevyzpytatelnému zimnímu počasí volno. "Letos jsem zvlášť dobře udělal. Když vidím tu sněhovou kalamitu, cestovat by se mi v ní opravdu nikam nechtělo," uzavírá Čok.