Mělo mít dvě jména, a nemá žádné

"Protože jsem nesouhlasil, že v rodném listu bude napsáno "Jméno neuvedeno", nebylo mi umožněno ani podepsat dokument, v němž se hlásím k otcovství. To je protizákonné," dodává Hájek.

"Pan Hájek byl ochoten podepsat otcovství jen za předpokladu, že do rodného listu zapíšeme obě požadovaná křestní jména," vysvětlila Miloslava Švábová z matriky obecního úřadu ve Stodě, "to však podle platné legislativy není v současné době možné." Rodičů, kteří by rádi dali svým potomkům dvě jména, není málo.

Jim vyhoví zákon, který začne platit od července. Ovšem i nadále budou muset ctít zásady pro užívání exotických jmen. "Zákony pro zápis jmen platí ve všech evropských státech. Někde jsou méně přísné, jinde více - jako kupříkladu ve Francii, Itálii či v Německu. Do matriky lze zapsat nejen české, ale jakékoli cizí existující jméno, ovšem v jeho základní spisovné a pravopisně ověřené podobě," řekla znalkyně pro ověřování podob jmen pro zápis do matrik Miloslava Knappová.

Zákon chrání dítě, aby nedostalo jméno, které je jen přezdívkou, nebo je dokonce hanlivé. "Na internetu se objevil seznam jmen obyvatelů Marsu a už se na mne obraceli rodiče, kteří podle něho chtěli pojmenovat potomka," popsala své zkušenosti Knappová.

Ta vydala publikaci, v níž je na 20 tisíc ověřených jmen slovanského i cizího původu, která lze zapsat do matriky. Rodiče bezejmenné dcerky z Kokašic nyní mohou požádat znalkyni, aby existenci a pravopis vybraného jména Yaa ověřila, a po účinnosti nového zákona nechat zapsat druhé jméno Rosalie.

Jméno Yaa, které podle znalkyně pochází z Ghany a znamená "Žena nebo dcera narozená v úterý", se rodičům jedenapůlměsíční holčičky zalíbilo při jejich pobytu v Africe. "Oba jsme se svobodně rozhodli, že takto své dítě pojmenujeme. Nechceme ustoupit státnímu molochu. Se zákonem o jménech asi nic neuděláme, ale matrikářky určitě porušily zákon tím, že v rodném listu nejsem uveden jako otec. Na to mám právo bez ohledu na potíže s vybraným jménem," řekl Hájek.

Kauza zřejmě skončí u soudu. Ten by měl rozhodnout o uznání otcovství. "Je to zbytečné. To se mohlo udělat na matrice," zlobí se Hájek. Proto napsal oficiální stížnost na postup matriky a obrátil se s žádostí o pomoc i do Brna na ombudsmana.