Sookie se do Gilmorek nakonec vrátí. Jsem nadšená, říká McCarthy

„Je to opravdu vzrušující. Tolikrát mě o to žádali, ale nevyšlo to. Pracuje se na čtyřech nových filmech Gilmorovych děvčat, což je moje srdcová záležitost, a čtyři roky jsme nemohli skloubit natáčení s mými pracovními plány. A doslova asi před hodinou a půl jsme zjistili, že se vrátím a budu natáčet! Jsem tak nadšená!“ řekla herečka v talkshow Ellen DeGeneresové.

V březnu prohlásila, že ji nikdo neoslovil, aby se znovu objevila po boku Lorelai a Rory Gilmorových.

„Děkuji za pozvání, ale bohužel nikdo nepožádal mě nebo Sookie, aby se vrátila do Stars Hollow. Přeji jim ale jen to nejlepší!“ odpověděla fanouškům, kteří se ji na účast v pokračování ptali.

Autorka scénáře a producentka původních sérií Gilmorových děvčat Amy Shermanová Palladinová tvrdí, že o Sookie stojí.

„Pokud si vyhradí chvilku a přiběhne na natáčení, i kdyby to mělo být jen kvůli jednomu výstupu, rozhodně jsme pro. I kdyby to bylo na poslední chvíli, tak bych její postavu dopsala,“ prohlásila v rozhovoru pro TV Line.

„Jsou úžasní. Amy Shermanová Palladinová mě přiměla, abych se do Stars Hollow vrátila. Jsem opravdu nadšená. Prostě se to stalo. Hodně se mě na to ptali. Před necelými dvěma hodinami se to potvrdilo,“ dodala McCarthy.

Sága z města Stars Hollow sledovala osudy tří ženských generací vlivného rodu Gilmorových: babičky, dcery a vnučky. Vysílala se sedm let a ze Států se prodala do světa od Jižní Ameriky přes Skandinávii až po Česko.