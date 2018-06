Melissa McCarthy představila svou kolekci, nesnáší označení plus-size

Herečka Melissa McCarthy si začala navrhovat oblečení, když na sebe nemohla nic sehnat. Chce, aby její modely seděly všem ženám a cítily se v nich pohodlně. K tomu ale patří i to, aby velké ženy nebyly vyčleňovány na okraj módního průmyslu.

Nechce také, aby její kolekce měla v obchodech vyhrazené místo pro nadměrné velikosti. Proto navrhuje oblečení, které je od velikosti 34 až do těch největších.

„Ženy mají všechny velikosti. Sedmdesát procent žen ve Spojených státech má velikost 44 a víc a to je bráno jako „plus-size.“ Takže berete největší kategorii žen a říkáte jim: „Vy za to nestojíte.“ To se mi zdá opravdu divné a je to hodně špatný byznys. Nedává to žádný smysl v řeči čísel,“ řekla herečka pro Refinery29.

Vyčleňování velkých žen v módním průmyslu přirovnává k otevření restaurace, která by přednostně obsluhovala lidi, co nic nejedí. „Nesnáším oddělení nadměrných velikostí. Nedostanete tam to, co ostatní,“ říká Melissa McCarthy.