Sookie z Gilmorových děvčat: Nechtěli mi ušít šaty, tak si je navrhuji

"Když jdu nakupovat, většinou jsem zklamaná. Před dvěma lety jsem nemohla sehnat nikoho, kdo by mi ušil šaty na Oscary. Zeptala jsem se pěti nebo šesti návrhářů známých značek, kteří šijí spoustu šatů pro osobnosti, a všichni řekli, že ne," přiznala pro magazín Redbook.

Proto se rozhodla, že se vrhne na dráhu módní návrhářky. Se svými kily navíc často v minulosti bojovala, ale nyní je prý už se svou postavou spokojená a smířená.

"Měla jsem všechny velikosti na světě. Po dvacítce jsem měla skvělé tvary, ale neocenila jsem to. Ve dvaceti nemáte žádné závazky, takže jste povrchní narcis. Nemůžete si vážit ničeho, jste pohlcen sám sebou. Já si říkala, že bych měla být vyšší, štíhlejší, mít lepší vlasy. Ale myslím, že to je součást mládí. S dětmi nemáte čas ani energii zabývat se maličkostmi," prohlásila komediální herečka.

Podporu má také v manželovi Benu Falconovi (40), kterého si vzala v říjnu 2005.

"Máme skvělé manželství a nic zvenčí to nemůže změnit. Úspěch nás nemění, i když máme rádi to, co děláme. Důležitou věcí je naše rodina a děti," dodala McCarthyová.