Melissa Gilbertová si nechala odstranit silikony. Chci žít zdravě, říká

Gilbertová na svém blogu napsala o plánované operaci koncem roku. Rozhodla se pro ni, protože se necítila dobře a také kvůli zdravotním problémům. Po nehodě v roce 2013 si prý uvědomila, že chce žít více přirozeněji.

„Povrchnost mé existence mě srazila na kolena. Musím se změnit. Musím se podívat dovnitř a řešit své problémy. Bylo na čase, abych se změnila. Musím se soustředit na to, co je skutečné a pravdivé,“ napsala herečka.

„Nemohla jsem se zbavit myšlenky, že mé implantáty mají omezenou trvanlivost. Musí se měnit každých deset patnáct let, po zbytek mého života. Hrozilo, že v 80 letech budu muset dostat nové implantáty! Cože?! Také jsem začala přemýšlet hodně o silikonu v mém těle a co by se mohlo pokazit,“ prohlásila.

Herečka si nechala poprsí poprvé upravit po porodu prvního syna, protože se její prsa po kojení nelíbila jejímu tehdejšímu manželovi Brucovi Boxleitnerovi. „Říkal, že vypadají jako ponožky naplněné kuličkami s uzlíkem na vrchu,“ prozradila.

Herečka už 6. ledna napsala na sociální síti, že se zotavuje po operaci, při níž ji implantáty odstranili.

Melissa Gilbertová začínala jako dvouletá v dětských reklamách. Proslavil ji seriál Domeček v prérii a stala se vyhledávanou dětskou hvězdou podobně jako Jodie Fosterová. Později se věnovala hlavně televizní tvorbě. Její nevlastní mladší sestrou je herečka Sara Gilbertová, známá ze seriálů Roseanne a Teorie velkého třesku, která žije s hudebnicí Lindou Perry a čeká dítě (více zde).