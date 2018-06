Měli ho za blázna

Nová naděje pro léčbu rakoviny se jmenuje devitalizace. Ještě nedávno se o ní mluvilo jen u úzkém kruhu odborníků. Od té doby, co režisér Vladislav Kvasnička poprvé odvysílal v televizní Klekánici pořad o objevu doktora Fortýna, věci se pohnuly. Čtyři kliniky se nyní účastní experimentu na lidských pacientech. A přitom, tak jak to bývá, Vladislav Kvasnička objevil doktora Fortýna zcela náhodou. "Potkal jsem bývalou kamarádku z dětství, a ta mi povídá: tatínek se potkal na abiturientském večírku s bývalým spolužákem, jmenuje se doktor Fortýn, a ten má nějaký problém, nemůže prorazit s novou metodou léčby rakoviny..."A tak jste o něm natočil první Klekánici a lidé se začali od doktorů domáhat toho, o čem slyšeli?No, nešlo to tak úplně hladce, i v redakci měli doktora Fortýna trochu za blázna Natož lékaři ti zprvu reagovali tak, že je to úplná blbost. Že to odporuje všem doktorským pravdám. Že pacienti po devitalizaci musí zemřít na sepsi. Naštěstí to některým doktorům a veterinářům přece jen nedalo a začali jezdit do Liběchova, kde si na vlastní oči ověřili, že na prasatech a psech devitalizace opravdu funguje. A pak si jedno prasátko odoperoval i docent Žaloudík z Masarykova onkologického ústavu. Tak se začaly zpracovávat první protokoly pro výzkum.Znamená to, že je vyhráno? Devitalizaci zkoušejí čtyři osvědčená onkologická pracoviště...Jenom částečně, do experimentu prošly jen velmi omezené operační výkony, ty rozsáhlejší chirurgové vehementně zpochybňovali. Nakonec se ukázalo, že nebojují za řádný výzkum této metody, ale proti této metodě. Zažil jsem, jak předseda české chirurgické společnosti docent Havlíček křičel na doktora Horáka z Liběchova, že je nevzdělanec. A ten se zatím už dnes s některými lékaři snaží o devitalizaci slinivky, jater, plic, zkoušejí i lymfatické tkáně... Možná se i některému ze čtyř pracovišť podaří uplatnit více fantazie.Nicméně lidé sledují televizi a noviny - a devitalizaci žádají pro sebe nebo své blízké. 2husta se asi obracejí na vás.Těch efektů bylo po zveřejnění metody doktora Fortýna víc. Zprvu se na nás vrhlo ministerstvo zdravotnictví. Jak si dovolujeme vypouštět takové bludy. Dnes se chlubí výzkumem. Ale samozřejmě se ozývá mnoho nemocných. Je-li to možné, s lékařem je kontaktuji. Svého času jediným, kdo projevil zájem, byl profesor Tošovský, nestor české chirurgie - dočetl se, nelenil, sednul na kůň a přijel se podívat do Liběchova Až teprve když vystoupil v televizi, se o metodu začalo seriózně zajímat více odborníků. Někteří ji začali používat jako alternativní řešení. Proč zůstává část lékařů tak skálopevně proti? Doktoři se celý dosavadní život učili, že nemocný nebo odumřelý orgán nesmí zůstat v těle člověka, jinak způsobí otravu a smrt. A nejednou jedno ze základních chirurgických dogmat přestalo platit! Někteří lékaři tuší, že je to obrovský průlom, díky kterému bude u budoucnu možné léčit mnoho dalších nemocí, nejen rakovinu. Nevyvolala Fortýnova metoda zájem alespoň v zahraničí? Jeden rakouský chirurg začal tvrdit, že to nevymyslel Fortýn, ale on. I Američané zkouší něco podobného - nádor vyjmou, usmrtí a připraví z tkáně autovakcínu. To je ale mnohem složitější a dražší postup. Chystáte se pokračovat v boji i vy? Nebýt Klekánice, asi si vzal doktor Fortýn svou metodu do hrobu. Možná by devitalizace dělal doktor Horák u Liběehouě sám. Místo toho se operuje a my začínáme točit další pokračování. Nevadí vám ale, že u nás existují někteří lékaři, kteří podvazují pacientům nádory nelegálně? Když se použije neověřená metoda pro záchranu života pacienta, není to nelegální, ale v souladu s úmluvami o právech pacienta Diskutuje se teď pořád o eutanazii, zda by se měla zlegalizovat. Při rozhovoru mezi čtyřma očima se od lékařů dozvíte, že většina nemocnic ji v odůvodněných případech používá. Proč bychom tedy nemohli požádat o devitalizaci vždyť ta má za cíl uzdravení, a ne smrt!