Doufám, že už vypadám normálně, říká o plastikách Melanie Griffithová

„Nebyla jsem si toho vědoma, dokud lidé nezačali říkat: Proboha, co to udělala? Strašně mě to zraňovalo, tak jsem šla za jiným lékařem, který se snažil napravit všechny ty sra*ky, které mi udělala jiná doktorka,“ prohlásila herečka pro magazín Porter.

Melanie Griffithová doufá, že její obličej už teď nevypadá tak strašně jako před pár lety. „Doufám, že vypadám víc normálně,“ dodala.

V posledních letech se herečka ukázala na oficiálních akcích s nápadně vyžehleným obličejem (psali jsme zde).

Kromě plastik Griffithová zmínila i svůj boj se závislostí. Držitelka Oscara za Podnikavou dívku se několikrát léčila kvůli drogám a alkoholismu. Tvrdí, že to však nikdy nemělo vliv na výchovu tří dětí.

„Jako máma jsem normálně fungovala. Neležela jsem opilá na podlaze, nebyla jsem úplně mimo. Možná jsem neudělala některé věci, které jsem mohla udělat, ale vždy jsem tam byla pro své děti. Měli tak trochu privilegovaný cikánský život,“ řekla.

Griffithová má s exmanželi Stevenem Bauerem (60) syna Alexandera (31) a Donem Johnsonem (67) dceru Dakotu (27). S Antoniem Banderasem (56), s nímž se rozvedla v roce 2014, má dceru Stellu (20).