Griffithová si stěžuje na nedostatek rolí, Hollywood je posedlý mládím

14:49 , aktualizováno 14:49

Herečka Melanie Griffithová vyjádřila své rozčarování nad tím, jak málo kvalitních nabídek dostává po padesátce. Hollywood je podle ní posedlý mládím a krásou a to je to jediné, co musí žena mít, aby roli dostala.