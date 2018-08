Manželství je velmi zastaralá instituce, říká Melanie Griffithová

„Proč se vdávat, když je vám přes šedesát, máte děti a žijete život, který jste si vždy přáli? Ráda bych se zamilovala a měla milostný vztah a partnerství. Pořád se porozhlížím. Měla jsem od posledního rozvodu pár milenců, ale žádný vztah,“ svěřila se Griffithová v rozhovoru pro magazín InStyle.



S Donem Johnsonem byla herečka vdaná celkem dvakrát. Z manželství vzešla Dakota Johnsonová (28). Ta se proslavila rolí ve filmu Padesát odstínů šedi. S bývalým manželem Stevenem Bauerem má Griffithová dvaatřicetiletého syna Alexandera. S Antoniem Banderasem pak jednadvacetiletou dceru Stellu.

„Všechny své bývalé manžely stále miluji. Jsme si velmi blízcí,“ tvrdí Griffithová. V roce 2014 se herečka rozvedla zatím naposledy - bylo to s Antoniem Banderasem. Od té doby manželství zavrhuje. Tvrdí, že už se nikdy nevdá a mladým lidem radí to samé. Pevný a láskyplný vztah lze podle ní prožívat i bez svatebního slibu. „Abyste dnes měli dítě, nemusíte se brát. V dnešní době už neexistuje žádné stigma kolem dětí a manželství,“ tvrdí newyorská rodačka.

Herečka se vdávala poprvé v roce 1976 za Dona Johnsona. Po šesti měsících se rozvedli. V roce 1989 se vzali podruhé a vydrželo jim to do roku 1996. Mezi těmito dvěma manželstvími s Johnsonem stihla ještě jedno se Stevenem Bauerem, jehož manželkou byla v letech 1982 až 1987. V roce 1996 se provdala počtvrté za Antonia Banderase. V prosinci 2014 soud jejich manželství ukončil.

V rozhovoru pro Daily News tehdy herečka na instituci manželství vyjádřila svůj názor. „Nevstupovat do manželství. To by byla má rada všem. Není to vůbec potřeba. Buď si projdete celou tou hrůzou předmanželských smluv, nebo když se chcete rozvést a nemáte žádnou předmanželskou smlouvu, pak si přejete, aby nějaká předmanželská smlouva existovala. Manželství se mi jeví jako velmi zastaralá instituce,“ prohlásila Griffithová.