Melanie Griffithová má epilepsii. Rozchod s Banderasem jí prý pomohl

Americké herečce nemoc diagnostikovali před šesti lety. Prodělala dva záchvaty na jachtě během filmového festivalu v Cannes v roce 2011.

„Měla jsem velký záchvat a odvezli mě do nemocnice v Cannes a pak přivezli zpátky na loď. A pak jsem měla další záchvat. Udělali mi EEG a důkladně se na to podívali,“ řekla herečka magazínu The Hollywood Reporter.

„Byla mi diagnostikována epilepsie. Ale v Americe mi za celých 20 let nikdo nevěnoval dostatečnou pozornost, aby mi určili diagnózu,“ postěžovala si.

Čtyři roky je herečka, která se nakonec léčila v Americe, bez záchvatů. Ty podle ní způsoboval hlavně stres, který je jejich spouštěčem.

„Byla jsem nesmírně vystresovaná. Pokaždé jsem měla záchvat, když jsem byla v extrémním stresu,“ řekla Griffithová a zavtipkovala, že záchvaty přestaly také po rozvodu s Antoniem Banderasem, za něhož byla vdaná 18 let. „Rozvedla jsem se, což mě opravdu vyléčilo.“

Později na Instagramu upřesnila, že svého exmanžela ze své nemoci neobviňuje. Šlo prý jen o žert a Antonia si váží a má ho stále ráda.

