Melanie Griffithová bojuje s věkem, ale nepomohly jí ani plastiky

Griffithová zazářila před 23 lety ve filmu Podnikavá dívka a byla považována za sexy vampa. Ve snaze zůstat mladá si však herečka nechala napíchat rty kolagenem a postupně podstoupila i několik dalších plastických operací, včetně vyhlazení obličeje.

Čas je však neúprosný a manželka Antonia Banderase vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti je. Svoji daň na vzhledu herečky si vybraly také její závislosti na alkoholu a lécích.

Cannes 2011 - Melanie Griffithová a Antonio Banderas na zahájení Melanie Griffithová a její manžel Antonio Banderas

Melanie Griffithová se objevila na večírku v Los Angeles a všechny šokoval její vrásčitý obličej. Přestože už není nejmladší, chystá svůj herecký comeback. Objeví se v televizní show, kterou napsal její o tři roky mladší manžel.

"Je to komedie o dysfunkční rodině, o ženě v jejím věku, která má odrostlé děti a manžela, jenž chce být politikem. Studiu se to líbí, tak doufáme, že do konce listopadu natočíme pilotní snímek," cituje Banderase list The Sun.

Melanie Griffithová, Antonio Banderas a jejich dcera Stella

Manželé se poznali v roce 1995 a španělský herec prý tenkrát Griffithovou urazil. "První, na co se mě zeptal, byl můj věk. Řekla jsem si, že je to ta nedrzejší věc, na jakou se mě kdy kdo zeptal. Ale něco na něm bylo. A stále je. Miluji ho," dodala herečka.

Pár se vzal 14. května 1996 a za čtyři měsíce se jim narodila dcera Stella. Herečka má další dvě děti z předchozích vztahů, šestadvacetiletého syna Alexandra a dvaadvacetiletou dceru Dakotu.