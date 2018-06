Kvůli svému postižení chtěla zemřít, zachránil ji modeling

Gaydosová se stala jednou z osobností projektu "Co je pod tím," který zpovídané svléká z šatů, aby ukázal, že "styl není oblečení, které nosíte".

Gaydosová má genetickou poruchu, kvůli níž má špatně vyvinuté zuby, nemá ochlupení na těle, její kůže je velmi bledá a citlivá a má nedostatečně vyvinuté potní a mazové žlázy.

"Když jsem byla mladší, byla jsem hodně v nemocnici a měla jsem 30 nebo 40 operací. Neměla jsem ani dobré rodinné zázemí. Byl tam alkoholismus, týrání," svěřila se v jímavém videorozhovoru Gaydosová.

"Když jsem vyrůstala, byla jsem přesvědčená, že se nedožiji víc než 18 let. Nemyslela jsem na sebevraždu. Prostě jsem si myslela, že se to stane náhodou. Ale když jsem byla starší, už jsem přemýšlela i o tom, že bych se zabila sama," říká modelka.

Lidé se od ní drželi stranou, báli se jí. Bylo to pro ni velmi bolestivé. "Lidé se mnou musí mluvit, aby mě poznali," říká.

Před třemi lety se ale její život změnil, když se stala modelkou. "Můj přítel byl fotograf a dodal mi odvahu zkusit modeling. Je to to nejlepší, co mě potkalo. Miluji modeling. Mohu se úplně otevřít. Je to pro mě terapie," říká Gaydosová.

Když se objevila v ruských novinách mezi 25 nejošklivějšími celebritami světa, neodradilo ji to. Krásu totiž vnímá jinak. "Nikdy jsem si nemyslela, že jsem krásná, ale ani že jsem ošklivá. Pro mě je krása spíš pocit a stav bytí."

Melanie Gaydosová na snímku Christiana Martina Weisse

Díky modelingu a tomu, že může být inspirací pro ostatní, se nyní cítí dobře. "Někdy přemýšlím nad tím, jaký by byl život, kdybych se narodila bez toho a měla vlasů plnou hlavu, a myslím, že bych byla celkem nudná. Nebylo by na mně nic zajímavého. I když jsem si prošla těžkými věcmi, jsou to mé zkušenosti a líbí se mi to, co mám teď, kde jsem nyní," dodává modelka, která nafotila už řadu kampaní a účinkovala třeba i v klipu skupiny Rammstein.