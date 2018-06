Melanie bojuje s věkem, alkoholem a drogami

Není se co divit, jejím manželem je totiž vyhlášený idol žen Antonio Banderas. S tímto španělským hercem se Griffithová seznámila v roce 1995 při natáčení filmu Two Much, kde hráli mileneckou dvojici. Tuto roli si potom přenesli i do soukromého

života a oba se nechali rozvést. Melanie přitom opustila o osm let staršího seriálového hrdinu Dona Johnsona, kterého si předtím vzala dokonce dvakrát.

Pro Melanii tak začala doba nečekaného štěstí i osobního pekla. "Když jsem se před ním poprvé objevila bez makeupu a Antonio se na mě podíval, hned mě napadlo, že si myslí: Koho jsem si to vlastně vzal? Tuhle ženu s vráskami a už ne mladou kůží? "

prozradila Melanie, která se nemůže smířit s tím, že Antonio je o tři roky mladší. Čas se snaží zastavit pomocí plastických operací a netají se tím: "Vím, že je spousta žen, které po něm šílí. Udělám všechno na světě, aby mě miloval."

Mají spolu dceru Stellu a na důkaz lásky si Melanie nechala na pravou paži vytetovat srdíčko s nápisem Antonio. Kromě Stelly má Melanie ještě dva syny z předchozích manželství.

Jednou z posledních údajných milostných pletek Banderase mělo být jeho milostné vzplanutí k herečce Angelině Jolieové při natáčení filmu Sedmý hřích. Jolieová však při této příležitosti složila Melanii poklonu: "Antonio je ženat s báječnou ženou.

Raději bych se vyspala s ní než s jejím mužem."

Melanie Griffithová se narodila 9. srpna 1957 v New Yorku v rodině pozemkového makléře a bývalé modelky a herečky Tippi Hedrenové, která se proslavila hlavními rolemi ve filmech Alfreda Hitchcocka Ptáci a Marnie. Po rozvodu rodičů a matčině sňatku s filmovým producentem Noellem Marshallem vyrůstala se čtyřmi nevlastními sourozenci na ranči v Kalifornii.

Studovala na katolických penzionátních školách a živila se jako modelka. Její fyzické přednosti mohli ocenit také čtenáři Playboye. Začala se objevovat i ve filmu a televizi, pozornost však přitahovala spíše svými milostnými aférami a problémy s

alkoholem. Když jí bylo čtrnáct, seznámila se s hercem Donem Johnsonem a v roce 1976 se za něj provdala. Byli spolu velmi krátce. Následoval sňatek s hereckým kolegou kubánského původu Stevenem Bauerem, opět rozvod a ještě jeden nezdařený pokus o soužití s Johnsonem.

Jako herečka na sebe upozornila v komedii Něco divokého (1986), kde si zahrála osudovou eroticky smyslnou ženu. Největší ocenění jí o dva roky později přinesla role cílevědomé sekretářky v komedii Podnikavá dívka. Takové role ale už Melanii nepotkávají a ona sama si to také uvědomuje a říká: "Chci dělat poněkud jiný

druh filmů než dřív. Přece jen je mi přes čtyřicet a v tomto věku už role typu Podnikavá dívka prostě nepřicházejí. Ráda bych natáčela nezávislé filmy v Evropě. Peněz mám dost, mohu si vybírat kvalitu." Zřídila si také internetovou stránku, na níž mohou psát lidé, kteří se ocitli v tísni. Na ní popsala i své problémy s alkoholem a drogami.