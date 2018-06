Melanie bojuje o krásu. Marně

Díky injekcím botoxu má čelo hladké - jenže až příliš hladké. Rty má odulé stejně jako polovina příslušnic něžného pohlaví v Los Angeles, které vypadají díky kolagenu, jako by dostaly do úst ránu pěstí. Rty jsou avšak podivně deformované, zatímco pleť vyhlíží zarudlá a nejednotná.

V Melaniiných očích se zahnízdil unavený výraz a mezi "upravenými" částmi její tváře a těmi, které byly ponechány v "přírodním stavu", panuje podivný nesoulad. Je to disharmonie, která náhle zdůraznila její věk, namísto aby ho milosrdně zakryla. Podivné na tom je, že před pouhými několika měsíci Griffithová veřejně prohlašovala, že hodlá vzdát svůj velice veřejný boj o mladistvý vzhled.

Co nutí Melanii Griffithovou honit se za udržením mládí? Má luxusní dům, tři zdravé, krásné děti, manžela, který ji miluje, a dost peněz na to, aby už nemusela nikdy pracovat. Právem se může těšit z pocitu úspěšnosti, plynoucího z dobře odvedené profesionální práce v sérii úspěšných filmů: Tak proč si nemůže svobodně užívat bezstarostná léta?

Vybojovala obtížný boj se závislostí na alkoholu, drogách i bolest tišících lécích. Ti, kteří herečku, jež byla v roce 1988 nominována na Oscara za film Working Girl, dobře znají, teď připouštějí, že ji stravuje úzkost pramenící ze strachu z manželovy nevěry a z obav o vlastní filmovou kariéru. Vždy mluví o tom, jako by s ní Antonio zůstával jen podmínečně. 'Když budu vypadat stará, opustí mě?' Ironií je, že ničím se nestárne tak rychle jako pod vlivem stresu a herečka je neustále vystresovaná.

Přitom to není ani tři měsíce, co britský bulvární list The Sun napsal, že Melanie Griffithová musí nechat své půvaby jen na přírodě a na výpomoc plastických chirurgů zapomenout. Antonio Banderas jí prý totiž rezolutně zakázal, aby ještě někdy "šla pod kudlu". Nesnáší totiž, jak ženy vypadají poté, co plastický zákrok podstoupí.

Podle dermatologů ale Melanie možnost nápravy svého obličeje již propásla. Už je příliš pozdě, aby si Griffithová nechávala něco spravovat. Slunce a všechny předchozí plastické operace udělali své a herečka tak se svým vzhledem už asi příliš nenadělá.



Podle expertky na kůži si Melanie měla uvědomit následky plastických operací, které za uplynulá léta podstoupila, již dávno. "V současné době má v sobě až příliš botoxu, především v oblasti kolem očí, což jí dodává takový ledový výraz. Injekce ve rtech ji přinášejí psychická traumata a má také problémy se zarudnutím tváří. Krk a dekolt ji naopak zničilo slunce, protože se nedostatečně chrání," uvedla lékařka.

Griffithová ale podle všeho nehodlá poslouchat ani svého manžela, natož nějakou doktorku. "Můj lékař mi plastické operace nevyvrací a tak nevidím důvod, proč si nějakou nedopřát, až budu mít potřebu," dodala ke spekulacím o své pleti herečka.