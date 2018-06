Trumpova žena prý imigrační pravidla neporušila, nahá se fotila zadarmo

Trumpová se narodila jako Melanija Knavsová v roce 1970 v jihovýchodním Slovinsku, které tehdy bylo součástí Jugoslávie. Do Spojených států se přestěhovala v roce 1996 již jako úspěšná modelka. V roce 2005 se stala třetí Trumpovou manželkou po Češce Ivaně Zelníčkové a Američance Marle Maplesové. O rok později získala americké občanství.

Trumpová ale v USA pracovala již před rokem 1996, kdy do země definitivně přesídlila. Například v roce 1995 vznikly její nahé fotografie, které před několika dny otiskl bulvární deník New York Post (více zde).

Server Politico právě v této souvislosti uvedl, že není jasné, zda v té době už měla Trumpová platné povolení pro práci v USA.

Zpravodajský web citoval i samotnou Trumpovou, která v jednom z dřívějších rozhovorů uvedla, že musela zpočátku každých několik měsíců zpět do Slovinka, aby si obnovila vízum. Taková krátkodobá víza - turistická či podnikatelská - ale neopravňovala k práci v USA, upozornil Politico.

Pokud by modelka skutečné pracovní vízum měla, byly by zmiňované cesty do vlasti zbytečné.

„Nahá se fotila zadarmo“

Trumpové v těžké situaci přispěchal na pomoc její bývalý agent Paolo Zampolli, který agentuře AP řekl, že Melanii sám potřebné povolení obstaral. Do Slovinska prý Trumpová jezdila pouze za rodinou.

Podle serveru Politico se ale Zampolliho vyjádření o obstarání víza vztahuje k roku 1996, kdy Trumpová přesídlila do USA trvale, a stále tak není jasné, zda měla potřebné pracovní povolení i předtím.

Nahé fotografie Trumpové z roku 1995 podle Zampolliho ale vznikly bezúplatně, aby si modelka mohla rozšířit své pracovní portfolio. „Vím, že neměla žádnou placenou práci, než dostala vízum,“ řekl.

Samotná manželka prezidentského kandidáta na Twitteru jakékoli pochybení odmítla. „V každém okamžiku jsem plně dodržovala imigrační zákony této země. Tečka,“ napsala.

Kauza poutá pozornost mimo jiné proto, že prezidentský kandidát Trump ostře vystupuje proti imigrantům. V případě, že usedne v Bílém domě, chce například vypovědět ze země 11 milionů ilegálních přistěhovalců a na hranicích s Mexikem chce postavit „obrovskou zeď“, která by měla zabránit imigraci do USA.

