Za Melanii Trumpovou zaskakuje dvojnice, spekulují lidé na sítích

Jako důkaz má prý sloužit video, na němž Melania stojí vedle manžela, který mluví s novináři. Na sociálních sítích ho zveřejnila americká herečka Andrea Wagner Bartonová.

První dáma USA má na něm velké brýle, jejichž tvar jako by trochu „deformoval“ její nos. Podle konspirátorů je to ale jiná žena. Navíc Donald Trump použil v rozhovoru poněkud zvláštní větu: „Moje žena Melanie, která je tady vedle mě…“, což byla podle příznivců teorie o falešné Melanii snaha o ujištění ostatních, že je to pravá první dáma. Nepřesvědčily je ani fotky, které byly pořízeny trochu později, na nichž Melania Trumpová už nemá brýle.

Nejde o první spekulace ohledně zaskakování dvojnicí. Nedávno se objevily „zaručené“ zprávy, že za Melanii Trumpovou občas vystupuje její bodyguardka.

Kritika první dámy

Důvodem k „výměně“ může být fakt, že Melania Trumpová je občas terčem kritiky kvůli svému vystupování. Z toho by si ale neměla dělat dělat těžkou hlavu, vzkazuje jí bývalá první dáma Francie Carla Bruniová-Sarkozyová (49).

„Možná bych jí poradila, aby si uvědomila, že tady není důležitý konkrétní člověk. Jde o postavení. Osoba se tak trochu ztrácí za funkcí. Takže když ji kritizují, nejde přímo o ni. Je to o té funkci,“ prohlásila bývalá první dáma Francie v rozhovoru pro pořad Watch What Happens Live.

Francouzská modelka a zpěvačka zavzpomínala na své zkušenosti s významnou rolí manželky prezidenta v letech 2007 až 2012. „Je to velká čest, ale zvláštní věc, protože tu funkci máte kvůli manželovi. Ale neobtěžovalo mě to. Bylo to moc hezké období. Byla to neuvěřitelná zkušenost, ale vždycky jsem si dávala pozor, abych neřekla něco špatného,“ říká.



Během svého působení v roli první dámy se spřátelila s řadou vysoce postavených veřejně známých osob. „Milovala jsem Michelle Obamovou. Oblíbila jsem si nejen první dámy, ale také princezny a královny,“ prohlásila Carla Bruniová-Sarkozyová, která v jednom z dřívějších rozhovorů Michelle Obamovou označila za nejmilejší ženu na světě.



Po Elysejském paláci se ale bývalé první dámě Francie prý nestýská. „Byly situace, kdy jsem se bála, že se mému manželovi může něco stát, že by ho mohl někdo zabít. Musela jsem být silná,” uzavírá bývalá modelka a zpěvačka.