Měl jsem moderovat s Dykem, říká Prachař o talentové reality show

Proč jste se stal zrovna vy moderátorem Talentů? Čím jste zaujal?

Původní nabídka zněla tak, že bychom to měli dělat s Vojtou Dykem dohromady, což by bylo zábavné, protože my spolu takhle moderujeme různé akce - vymýšlíme si i scénáře. Ale pak se najednou přišlo na to, že jeden moderátor musí být ze Slovenska, a tak se vybere jediný Čech. Proběhl konkurz, po kterém televize oslovila mě.

Byl jste na něco od dětství velmi talentovaný?

Odmalička jsem byl výřečný a velice záhy jsem se naučil sprostá slova. Říkalo se mi Malej Čurada, protože jsem pořád používal slovo ču..ci a měl jsem takovou svoji písničku, "Jdou ču..ci jdou". Máma byla nešťastná a nechtěla se mnou vycházet ven.

Moderátoři soutěže Česko Slovensko má talent - Martin Pyco Rausch a Jakub Prachař

Od koho jste se to slovo naučil?

Vzpomínám, jak se mnou máma zašla do nějaké psychologické poradny, aby zjistili, jak na tom jsem. Komise mi ukázala obrázek, co tam prý vidím, a já řekl, že mi to připomíná ču..ka. Zeptali se mámy, kde jsem se to naučil, a ona nervózně řekla, že takové slovo možná uniklo manželovi při řízení. A to je celkem možný... Jo - ještě na něco jsem míval talent!



Hudba? Divadlo?

Spíš jsem vždycky ve škole říkal, co si zrovna myslím. Odjakživa jsem nenáviděl nespravedlnost a učitelů se ptal, co mi k čemu bude nebo proč bych měl zrovna tohle dělat. A ptal jsem se tak dlouho, až si obvykle pozvali moje rodiče... Na gymplu už mi byla přiřazena role potížisty, a tak třeba někdo popsal záchody a hned bylo jasný, že jsem to musel udělat já. Ale neudělal! Máma tehdy dokonce chtěla vzít do školy grafologa, ale školník ten nápis mezitím smazal...

Řekněte, jste na něco absolutně netalentovaný?

Na čtení. Neumím se soustředit na knížky, což znamená, že od té doby, co jsem odmaturoval, jenom hloupnu, hloupnu a mám z toho újmu. Ale říkám si, že se tomu soustředěnému čtení časem naučím.

Jakub Prachař a Martha Issová Jakub Prachař a Vojta dyk

A máte talent na silné partnerské vztahy?

Jo. Myslím si, že jo.



Kdesi totiž psali, že jste si letos ve Varech vůbec nevšímal Marthy Issové.

Já vím, napsali, že jsme se rozešli... Ale já byl ve Varech dva dny, oba dny jsme hráli s kapelou a Martha chodila na filmy. Takže je pravda, že jsem si jí tam míň všímal, ale my spolu jinak trávíme dost času. A proto si myslím, že jsme si takové Karlovy Vary mohli dovolit.