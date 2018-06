Mel Gibson se rozešel s matkou své pětiměsíční dcery

"Zrovna se od sebe odstěhovali," řekl magazínu People blízký přítel Mela Gibsona s tím, že se rozešli jako přátelé. "Oba tvrdě pracují a snaží se přitom starat o svou sladkou dcerku. Zůstali přáteli a Luciu budou vychovávat spolu," dodal.

Devětatřicetiletá bývalá modelka, nyní zpěvačka a klavíristka Oksana Grigorijevová porodila dceru Luciu loni v listopadu. Od té doby spekulovala zahraniční média o tom, že její vztah s Melem Gibsonem má trhliny. Americký magazín National Enquirer dokonce uvedl, že jejich rozchod neproběhl tak přátelsky, jak se uvádí. Gibson prý svou ruskou přítelkyni opustil po drsné hádce, při níž mu Oksana vyčítala, že ji podvádí a odmítá si ji vzít.

Jejich rozchod přišel téměř přesně rok po rozvodu Mela Gibsona s manželkou Robyn, s níž žil 28 let. "Takové věci se stávají. Je to smůla, je to smutné, ale ona je obdivuhodná žena a stále spolu máme děti. Jsme přátelé," řekl herec krátce po rozvodu v The Tonight Show s Jayem Lenem.

Mel Gibson je v těchto dnech v Mexiku, kde natáčí nový film. Oksana Grigorijevová odletěla do Ruska, aby tam zpívala na charitativním koncertu. K rozchodu se ani jeden z nich nevyjádřil.

O svou dceru se chtějí do budoucna starat společně, ale už v lednu Mel Gibson uznal, že při její výchově zůstává trochu stranou. "Budu upřímný, řekl bych, že její matka má lví podíl na péči o ni, ale víte, já ji v tom podporuji," tvrdil Gibson v talk show moderátora Jaye Lena.