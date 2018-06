Mel Gibson musí manželce vyplácet polovinu své penze

Gibson dostává penzi od Sdružení filmových herců, Sdružení amerických režisérů a produkční společnosti Icon. Jeho bývalá manželka má nárok na velkou část peněz z těchto příspěvků.

Pro Gibsona to není nic příjemného, po skandálech s přítelkyní Oksanou Grigorievovou, která se s ním soudila kvůli domácímu násilí, má totiž v Hollywoodu zavřenou spoustu dveří a o dobře honorované role má nouzi.

Robyn Gibsonová

"Musí odpustit. Nemyslím, že by byli pomstychtiví. Nemyslím si, že mají důvod něco odpouštět," komentoval Gibson situaci v Hollywoodu pro server Comingsoon.net. "Co vlastně chtějí? Co jsem vlastně udělal? Je to trapné."