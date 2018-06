Mel Gibson má osmé dítě. Jeho ruská přítelkyně porodila dceru

Dcera Mela Gibsona se narodila 30. října a zprávy o předčasném porodu ruské hudebnice se o víkendu objevily jako nepotvrzené na zahraničních serverech. Tento týden vydal mluvčí slavného herce prohlášení, že se dítě skutečně narodilo v nemocnici v Los Angeles. "Mohu potvrdit, že Oksana Grigorijevová a Mel Gibson přivedli na svět holčičku jménem Lucia," řekl Gibsonův mluvčí agentuře Reuters a odmítl sdělit další detaily.





Třiapadesátiletý Mel Gibson má už sedm dětí, všechny se svou bývalou ženou Robyn. Jejich manželství, které trvalo 28 let, skončilo rozvodem letos v dubnu.

"Manželství mezi mnou a mojí ženou skončilo před třemi lety a od té doby jsme žili odděleně. Takové věci se stávají. Je to smůla, je to smutné, ale ona je obdivuhodná žena a stále spolu máme děti. Jsme přátelé," prozradil herec letos v květnu v The Tonight Show s Jayem Lenem, kde taky poprvé potvrdil, že čeká se svou milenkou dítě.

Devětatřicetiletá bývalá modelka, nyní zpěvačka a klavíristka Oksana Grigorijevová má už jednoho syna. Otcem je jeden z představitelů Jamese Bonda herec Timothy Dalton. "Jsem matkou už 12 let, takže se tolik nebojím. Jsem uvolněná a nabitá energií. Těhotenství skvěle zapadá do mého pracovního vytížení," řekla Oksana deníku The Sun ještě před porodem.

S Melem Gibsonem se poznali v roce 2008 a letos Grigorijevová vydala své první album Beautiful Heartache u vydavatelství Gibson´s Icon Records.