Mel Gibson má novou milenku, je to gothic modelka

Bledý obličej, černé linky a rty, tmavé vlasy a černé kožené oblečení. Tak vypadá nový objev pětapadesátiletého herce Mela Gibsona, gothic modelka Stella Mouzi.

Mel Gibson s přítelkyní Stellou Mouzi

Pár spolu chodí už několik týdnů a modelka se objevila také na grilovačce u herce doma. Mouzi je v Spojených státech na turistická víza, ale plánuje tam zůstat déle, aby mohla trávit více času se svým novým přítelem.

Mel Gibson má evidentně slabost pro cizinky. Jeho poslední přítelkyně Oksana byla z Ruska a mají spolu dceru Lucii. Hudebnice se s hercem loni rozešla poté, co ji napadl. Rány pěstí do obličeje prý dostala ve chvíli, kdy držela dceru v náručí. Gibson to odmítal a tvrdil, že jí dal jen facku, protože byla hysterická.

Mel Gibson a Oksana Grigorievová Mel Gibson u soudu v Los Angeles

Přestože čelil obvinění z ublížení na zdraví, nakonec dostal jen tříletý podmíněný trest. Herec totiž přestal svou vinu popírat, což mu ve finále pomohlo, jelikož mu původně hrozilo i vězení.