Mel Gibson chce Oscara za režii

"Láká mě tvůrčí práce, ztvárňovat nějaké myšlenky. To mě velmi baví," dodal.

Gibson přiznal, že by chtěl získat jako režisér Oscara, ale rozhodně to není hlavní důvod, proč se hodlá věnovat této profesi. "Dosud jsem pracoval zejména jako herec. Nyní chci sobě i okolí dokázat, že za něco stojím i jako režisér," podotkl.

Mel Gibson nedávno hrál v klipu popového zpěváka Michaela Jacksona. Pozvání populárního herce bylo Jacksonovým pokusem zlomit skutečnost, že jeho poslední album Invincible nemá velký úspěch. Jackson se tak snaží s pomocí Gibsona dát svému albu druhý dech.