Mel C: Držím dietu podle Victorie Beckhamové

Alkalická dieta, kterou své kolegyni Beckhamová doporučila, vychází z toho, že je potřeba dostat organismus do rovnováhy a nepřekyselovat ho, jak běžně činíme.

Je třeba omezit kyselé potraviny a jíst převážně zásadité, tedy alkalické. Moc velký výběr potravin pak ale nemáte. Při alkalické dietě smíte zeleninu, ořechy, esenciální oleje, některé druhy ovoce a klíčky, krůtí maso, zvěřinu a některé druhy ryb.

Absolutně zakázaný je cukr, sladidla, alkohol, mléčné výrobky, vepřové i hovězí maso, kofein, pečivo, sůl.

Victoria Beckhamová - kvůli své posedlosti dietami chrastí zpěvačka a módní návrhářka kostmi. Po posledním porodu se na svou váhu dostala už po dvou měsících. Jedla hrst jídla pětkrát denně, a když ji honila mlsná, měla povolené tři ořechy. Drastické omezení jídla vykonalo své, hubla rychlostí dvě až tři kila za týden. Ale aspoň trochu jedla. Dříve netajila, že shazuje tím, že celé týdny zobe jen ovoce.

"Victoria je na alkalické dietě a přísahala, že je to zdravé stravování, při kterém se hubne," řekla Mel C časopisu Closer, proč se rozhodla inspirovat svou bývalou kolegyní. "Je to hodně ovoce, zeleniny a zrní. Já musím jíst hodně, protože jsem zrovna v tréninku," dodala.

Devětatřicetiletá zpěvačka totiž trénuje na triatlon, takže v kombinaci s tak přísnou dietou jdou kila dolů rychle. Přesto nepociťuje, že by nějak strádala.

"Cítím se skvěle. Po osmi dnech tréninku skvěle zaplavu. Věděla jsem, co dělám i nutričně, ale jsem nadšená, jaký je to s alkalickou dietou rozdíl," řekla Mel C s tím, že si tentokrát dá pozor, aby to nepřehnala.

V době Spice Girls totiž přeháněla dietu i cvičení, až skončila s psychickými problémy a bulimií. Ze všeho ji dostalo narození dcery Scarlet, které jsou nyní 4 roky. Až tehdy začala být spokojená se svým tělem. Teď váží 57 kilogramů při výšce 167 centimetrů.