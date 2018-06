Bulimii jsem porazila díky dietě podle pravidla 80/20, přiznala Mel C

Tento princip formuloval italský ekonom Vilfredo Pareto. Spočívá v matematickém vzorci, který odráží nerovnoměrné rozložení bohatství a vyjadřuje skutečnost, že zhruba 20 procent obyvatel vlastní 80 procent bohatství, a zbývajících 80 procent obyvatel se dělí o 20 procent bohatství. Toto tvrzení bylo dále rozpracováno následovníky a dnes je všeobecně uznávaným principem měření efektivity.

zdroj: wikipedia

Ve stravování to znamená, že nemusíme dietu dodržovat dokonale. Takže jíte 80 procent zdravých potravin a zbývajících 20 procent může představovat nezdravé pokrmy. Prostě jíte to, na co máte právě chuť.