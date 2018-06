Mel B ze Spice Girls odešla od manžela, který ji prý týral

Mel B už o víkendu šokovala diváky australského pořadu X Factor, v němž byla porotkyní. Vypadala velmi vyčerpaně. Jen tři dny předtím ji museli hospitalizovat. Kvůli tomu měla na ruce ranky po vpichu od kanyly a její fanoušci na Twitteru začali šílet, že ji manžel Stephen Belafonte bije. Ten to popřel a odsoudil jako nechutná a sprostá obvinění. Z Austrálie odletěl do USA.

Nicméně Mel B nebyla v kontaktu ani s rodinou a sestra Danielle na Twitteru rozjela výhružnou kampaň proti Belafontemu. Chtěla vědět, kde sestra je. Navíc o svém švagrovi mluvila jako o agresivním a nenávistném člověku, který vyhrožuje celé rodině. Strach o dceru veřejně ventilovala také matka Andrea, která napsala: „Nejhorší matčina noční můra je doslechnout se, že její dcera je vážně nemocná v nemocnici, a nevědět, kde leží. Je to hrozné!“

Mel B byla v neděli propuštěna z nemocnice a vystoupila ve finále soutěže X Factor, druhého dne odešla od manžela.

„Melino manželství dosáhlo kritického bodu, vlastně je na umělé podpoře životních funkcí. Přátelům už přiznala, že se Stephenem je konec. Bylo to velmi symbolické gesto, když si sundala snubní prsten, než přišla na finále pořadu X Factor v neděli večer. Věděla, co dělá, a chtěla Stephenovi poslat jasný vzkaz,“ píše britský list The Sun.

Manželé se údajně nepříčetně hádali už řadu měsíců. Nedávno měla Mel fotit obálku k prosincovému vydání magazínu Grazia. Přišla o tři hodiny později a tvrdila, že ji manžel tak vytočil, že nebyla schopná se z hádky s ním dostat.

Ve čtvrtek minulého týdne jela Mel B na natáčení X Factoru, ale řidič jejího vozu ji odvezl rovnou do nemocnice. Na sedadle mu zkolabovala. Byla hospitalizována a vypadalo to, že se nedělní finále bude muset obejít bez ní.

S americkým producentem Belafontem má zpěvačka tříletou Madison. S hercem Eddiem Murphym má sedmiletou Angel a patnáctiletou Phoenix Chi má s tanečníkem Jimmym Gulzarem. Mel B a Stephen Belafonte se vzali v červnu 2007 v Las Vegas.