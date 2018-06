Mel B ze Spice Girls je v Praze, pařila celou noc

Zpěvačka Melanie Brownová alias Mel B ze skupiny Spice Girls si po olympiádě odskočila na výlet do Prahy. V noci odjela z letiště do hotelu a pak do jednoho z barů, kde slavila se známými celou noc.