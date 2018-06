Mel B zbila realitního agenta, spletla si ho s fotografem

Aguirre tvrdí, že se do něj pustili Mel B, její manžel Stephen Belafonte a jejich přítel Amin Zahedi. Prý ho bili a vyhrožovali mu. Utrpěl zlomeninu paže a zranění zad a krku.

K incidentu mělo dojít již vloni v prosinci. Odborník na reality fotografoval dům slavného páru, jehož cenu měl za úkol odhadnout. Obyvatelé luxusní hollywoodské vily si ho ale podle listu The Sun spletli s obtěžujícím fotografem.

Realitní agent teď soudní cestou vyžaduje kompenzaci v přepočtu 20 milionů korun a dalších bezmála 10 milionů korun jako náhradu škody. K tomu chce ještě 700 tisíc korun jako náhradu lékařských výdajů a další 2 miliony jako kompenzaci za ušlý zisk.

Mel B, vlastním jménem Melanie Brownová, původem z anglického Leedsu, proslula svým průbojným chováním, výraznými vlasy a láskou k látkám se zvířecími motivy.

Do Los Angeles se přestěhovala v roce 2003 a o čtyři roky později se vdala za svého dlouholetého producenta a přítele Stephena Belafonteho. Bylo to jen krátce poté, co se s ní rozešel herec Eddie Murphy, s nímž má dceru Angel Iris.